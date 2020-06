SP tem 118 mil casos e 7.994 mortes por covid-19, diz secretário de Saúde

O secretário de Saúde do Estado de São Paulo, José Henrique Germann, informou que nas últimas 24 horas foram registrados 6.999 novos casos confirmados do novo coronavírus, um aumento de 6,3%. O secretário também comunicou que entre a segunda-feira e esta terça-feira, 327 novos óbitos foram registrados, um crescimento de 4,2%.



Com os dados atualizados, São Paulo contabiliza, desde o início da pandemia, 118.295 casos confirmados e 7.994 óbitos.



Segundo Germann, em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, a taxa de ocupação dos leitos de UTI no Estado todo é de 73,5%. Na Região Metropolitana de São Paulo, 83,5% estão ocupados.