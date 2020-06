Quadrilha incendeia carros e explode agência bancária em Bragança Paulista

Uma quadrilha armada com fuzis invadiu a região central de Bragança Paulista, cidade do interior de São Paulo, e explodiu uma agência bancária, na madrugada desta terça-feira, 2. Cerca de 20 criminosos chegaram em vários carros e se dividiram em dois grupos, segundo a Polícia Civil.



Enquanto um atacava a agência, o outro grupo se postou em frente ao 34º Batalhão da Polícia Militar, incendiou dois carros e fez dezenas de disparos contra o prédio. Apesar da violência do ataque, a quadrilha não conseguiu ter acesso ao dinheiro do cofre, segundo a polícia. Ninguém ficou ferido.



A ação criminosa teve como alvo uma agência da Caixa Econômica Federal na Rua Coronel Osório, que fazia o pagamento do auxílio emergencial devido ao novo coronavírus. Os criminosos arrombaram a porta e usaram explosivos na tentativa de explodir o cofre. As explosões, que assustaram os moradores, derrubaram as paredes da agência, mas o cofre resistiu, segundo a polícia.



O dono de um dos carros incendiados contou à polícia que teve o veículo fechado por uma SUV e homens encapuzados mandaram que descesse e se deitasse no chão. Meia hora depois, ele encontrou o carro queimado em frente à base da Polícia Militar do Taboão.



Os criminosos se dividiram na fuga. Um grupo seguiu em direção à rodovia Fernão Dias, enquanto outro pegou a rodovia que liga Bragança a Itatiba. A Polícia Militar mobilizou até helicóptero na perseguição aos criminosos. Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito tinha sido preso.



De acordo com a Polícia Civil, por se tratar de banco federal, as investigações ficarão a cargo da Polícia Federal. A Caixa foi procurada e não havia dado retorno até o encerramento da reportagem.