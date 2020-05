Vídeo de mulher com taco de baseball em manisfestação viraliza

Enquanto essa mulher que ameaçou manifestantes antifa com um taco de baseball não foi presa, um homem preto que carregava desinfetante na mochila foi. pic.twitter.com/D6vA8p2nLo — kylie %u270A%uD83C%uDFFE (@kyliemotivada) May 31, 2020

“Senhora, por favor, vamos para lá”, diz o agente de segurança, enquanto encaminhava a bolsonarista para o grupo de apoio ao chefe do executivo federal. “Eu não tenho medo, vim para a guerra”, responde ela.

A mulher usava uma máscara tampando a boca e o nariz com as cores da bandeira dos EUA. Em meio à confusão, ela afirma que vai enfiar o bastão em alguém que a está criticando.

“Não fui presa, fui escoltada”, afirma ela, para, na sequência, afirma que os “ratos já foram embora”.

Em outros vídeos em redes sociais, ela se gaba de ter família de militares. E que é amiga do vice-presidente Hamilton Mourão e do general Eduardo Villas-Bôas (ex-comandante do Exército, um dos articuladores da campanha de Bolsonaro à presidência da República).