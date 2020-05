Com SpaceX, Nasa lança foguete para missão espacial tripulada após nove anos

A SpaceX e a Nasa fizeram história neste sábado, dia 30, lançando uma missão espacial tripulada pela primeira vez desde 2011. O foguete Falcon 9 deixou o solo americano pontualmente às 16h22 (horário de Brasília) com os astronautas Bob Behnken e Doug Hurley em direção à Estação Espacial Internacional.



É a primeira vez que uma empresa privada realiza um lançamento à órbita da Terra - até então apenas as espaçonaves governamentais chegavam a tais alturas.



O lançamento ocorreu na segunda tentativa: inicialmente estava previsto para a última quarta-feira, 27, mas houve um adiamento por causa do mau tempo na Flórida (EUA), onde fica o Centro Espacial Kennedy. Desta vez o clima local ajudou e o foguete foi lançado sob os olhares de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, que acompanhou tudo de perto.