SP usará bandeiras que sinalizam grau da retomada em 5 fases, diz Doria

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), explicou nesta quarta-feira, 27, que sua gestão vai usar bandeiras para sinalizar as cinco fases da retomada de atividades econômicas no Estado, anunciada nesta data, a partir de 1º de junho. A "retomada consciente", como foi chamada pelo Palácio dos Bandeirantes, é um "cuidadoso passo adiante" e vai permitir em algumas áreas a retomada "gradual e segura" de atividades, disse o tucano.



"Estaremos monitorando, dia a dia, a evolução do processo", apontou Doria. "Se tivermos de dar um passo atrás, se tivermos que tomar medidas que agora estamos flexibilizando, não hesitaremos em fazê-lo", garantiu.



Ele ressaltou que a nova fase do enfrentamento à pandemia do novo coronavírus em São Paulo não é um "relaxamento", mas sim um "ajuste fino levando em conta as particularidades regionais".



Segundo Doria, o governo paulista coletou dados técnicos que permitem a volta "gradual e segura" de atividades em cidades do Estado "que tiverem redução consistente do número de casos e disponibilidade de leitos nos seus hospitais públicos e privados e estiverem respeitando distanciamento social além da disseminação e uso obrigatório de máscaras".