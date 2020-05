Doria anuncia 'retomada consciente' em SP a partir de 1º de junho

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta quarta-feira, 27, em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, que o Estado deve iniciar o relaxamento da quarentena - implantada como medida de contenção do novo coronavírus - a partir da próxima segunda, dia 1º de junho.



De acordo com Doria, a nova fase da quarentena será chamada de "Retomada Consciente".



Segundo o governador, o isolamento social até o dia 30 de maio terá ajudado a salvar 65 mil vidas.



João Gabbardo



Doria também anunciou que o ex-secretário-executivo do Ministério da Saúde, João Gabbardo dos Reis deverá integrar o Comitê de Contingência do Coronavírus.