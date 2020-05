MP libera R$ 29 bilhões de crédito extra para Cidadania e Saúde

O governo federal abriu R$ 29,058 bilhões de crédito extraordinário em favor dos Ministérios da Saúde e da Cidadania, conforme medida provisória publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira (26). A maior parte do recurso (R$ 28,720 bilhões) será direcionada ao Ministério da Cidadania para auxílio emergencial a pessoas em situação de vulnerabilidade, devido à pandemia da covid-19. O restante (R$ 338,260 milhões) será repassado ao Fundo Nacional de Saúde para cobrir despesas com servidores ativos da União e benefícios obrigatórios a servidores civis, empregados e militares.