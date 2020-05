Teich afirma que Brasil é incapaz de enxergar o que vai acontecer sobre COVID-19

"Navegamos em situação de absoluta incapacidade de enxergar o que vai acontecer pela frente", disse Teich (foto: Carolina Antunes/PR)

, afirmou na noite deste domingo que neste momento não se sabe o que vai acontecer com o coronavírus no Brasil, como a doença vai evoluir e quanto tempo vai durar. "Navegamos hoje em situação de absoluta incapacidade de enxergar o que vai acontecer pela frente", afirmou em entrevista à Globonews.





Sobre oda Saúde após sua saída, Teich disse que o próprio militar afirmou que não tem intenção de permanecer no cargo. "A proposta dele, não sei como ficou, era que, depois que a pandemia passasse e a coisa se estabilizasse, eles voltariam e seriam substituídos", disse. ". Tenho que julgar se ele é competente ou não e para o que ele veio ele é competente."O ex-ministro disse que Pazuello teme por isso tinha condições de entrar no ministério em sua gestão,. "Achava que ele tinha experiência em conduzir situações difíceis.Teicha ida de vários, ressaltando que é natural que Pazuello leve sua equipe.Em diversos pontos da entrevista, que durou mais de 90 minutos, Teich afirmou querer. Ele mencionou, por exemplo, a discussão do. "Se tratou economia como se fosse dinheiro e não vida,Teich disse que, mas talvez sua forma de comunicar isso, defendendo o fim do isolamento, não foi a boa. "Não vou julgar o presidente.", disse ao falar de Bolsonaro. "O que não faltou no meu período foi compaixão."Por pouco se saber sobre a doença e os próximos passos, a tomada de decisão é frágil, porque você tem que trabalhar com dados ainda incertos. "Se os indicadores mostrarem que não foi a melhor decisão, volto a trás. Foi a melhor decisão naquele momento."