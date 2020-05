Avião de pequeno porte cai em BH; tripulantes não ficaram feridos

Um avião monomotor caiu na manhã deste sábado, 23, na área do Aeroporto Carlos Prates, em Belo Horizonte. Segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, os dois tripulantes não ficaram feridos. Não há registro de vítimas.



A aeronave pertencia a um serviço de táxi aéreo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ela teria apresentado uma pane no momento da decolagem. Por isso, o piloto teria optado por tentar realizar um pouso forçado.



A queda ocorreu em uma área de vegetação. Nenhuma residência ou construção do entorno foi atingida. O aeroporto não recebe operações regulares de companhias aéreas, atendendo especialmente à aviação de pequeno porte.