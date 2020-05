COVID-19: especialista prevê mais de 100 mil mortes no Brasil

Brasil deve se tornar epicentro da pandemia nos próximos dias (foto: Nelson Almeida/AFP)

"Se seguirmos nessa curva, chegaremos a 120 mil mortes. Poderemos alcançar o total dos Estados Unidos nas próximas semanas". É o que garante o presidente do Centro Internacional para Longevidade, Alexandre Kalache, ao analisar o quadro do país no combate ao novo coronavírus.

Em entrevista a Financial Times, Kalache pontuou que a desigualdade social somada à pobreza vai elevar em muito as mortes no Brasil.

"Há umaNão temos ideia de quais são os números reais", pontua Kalache. "E falar emAs pessoas vivem amontoadas", completa.

Opinião semelhante é dada pelo diretor do Instituto para Métrica e Avaliação de Saúde, Christopher Murray. Conforme estudo da organização, 90 mil devem morrer no país até o início de agosto pela COVID-19.

Contudo, Murray ressalta que esse número pode chegar a 193 mil, a depender da conjuntura interna e das decisões do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

O Brasil, conforme o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, computa 20.047 mortes e 310.087 casos confirmados de COVID-19.