Brasil tem recorde de novos casos e registra 888 mortes por coronavírus em 24 h

O Brasil registrou 888 mortes decorrentes do novo coronavírus nas últimas 24 horas e já contabiliza, ao todo, 18.859 vítimas fatais da covid-19, segundo atualização feita pelo Ministério da Saúde nesta quarta-feira, 20.



O número de casos confirmados da doença no País saltou de 271.628 para 291.579 entre ontem e hoje, foram 19.951 novos registros em 24 horas.



De acordo com o levantamento, o Brasil também é o 6º na lista de países com mais mortes acumuladas por covid-19, e fica atrás apenas de Estados Unidos (92.712), Reino Unido (35.785), Itália (32.330), França (28.135) e Espanha (27.888).



Conforme ressalta o Ministério da Saúde, os novos registros em 24 horas não indicam efetivamente quantas pessoas faleceram ou se infectaram de um dia para o outro, mas sim o número de registros que tiveram o diagnóstico de coronavírus confirmado nesse intervalo.