Doria celebra recuperação de mil pacientes da covid-19 graves no HC

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), comemorou nesta quarta-feira (20) os resultados do Hospital das Clínicas (HC), em funcionamento na capital paulista, que hoje alcançou a marca de mil pacientes graves recuperados após contaminação pelo novo coronavírus.



Segundo Doria, o HC irá dobrar de 10 para 20 a capacidade de leitos da UTI cardiológica dentro das próximas duas semanas. O governador anunciou também que o hospital terá, até o final do mês, 200 novos leitos de UTI dedicados ao coronavírus graças às doações de R$ 24 milhões em equipamentos e recursos financeiros de instituições privadas e à transferência de 100 respiradores oferecidos pelo Ministério da Saúde.



De acordo com o governador de São Paulo, "inicialmente eram 200 leitos de UTI e 700 ambulatoriais" no prédio inaugurado para atender exclusivamente pacientes com o novo coronavírus.