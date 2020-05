SP contratará 4,5 mil leitos da rede privada para tratamento da covid-19

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta quarta-feira, 20, que o governo fará a contratação de 4.500 leitos de internação da rede privada, dos quais 1.500 são de UTI. Segundo Doria, com a contratação, "São Paulo irá dobrar o número de leitos disponíveis."



Em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, o governador afirmou que os leitos deverão estar implantados e operacionalizados em até 21 dias.



De acordo com Doria, o investimento irá totalizar R$ 594 milhões: R$ 432 milhões para a contratação dos leitos de UTI e R$ 162 milhões para os leitos de enfermaria.



Heliópolis



O governador de São Paulo também anunciou nesta quarta a inauguração do novo hospital de campanha em Heliópolis, o quarto a funcionar na capital - além dos hospitais de campanha do Pacaembu, Anhangabaú e Ibirapuera.



A nova unidade irá atender exclusivamente pacientes contaminados pelo novo coronavírus.



Segundo Doria, o hospital de campanha de Heliópolis irá funcionar com capacidade de 200 leitos, dos quais são 148 de enfermaria, 28 de estabilização e 24 de UTI.



O custo de manutenção do hospital será de R$ 30 milhões divididos em 6 meses.



A unidade de campanha irá funcionar no, já estabelecido, Ambulatório Médico de Especialidades (AME) Dr. Luiz Roberto Barradas Barata.