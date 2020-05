Estado de São Paulo tem 5.363 mortes por covid-19

O secretário de Saúde de São Paulo, José Henrique Germann informou que o Estado registrou, desde o início da pandemia, 69.859 casos de contaminação pelo novo coronavírus. Entre a terça-feira, 19, e a quarta-feira, 20, foram 3.664 novos casos, um aumento de 5,5%. Ele informou também que o número de mortes pela covid-19 chegou a 5.363 no Estado.



Nas últimas 24 horas, foram registradas 216 novas mortes, um aumento de 4,2%.



Durante coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, o secretário declarou que a taxa de ocupação dos leitos de UTI é de 71,7% se considerado todo o Estado e de 87,9% na capital.



Na terça-feira, os índices eram de 71,4% para o Estado e de 88% no município de São Paulo.