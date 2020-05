Ministério da Saúde libera cloroquina para todos pacientes com coronavírus

Ministério da Saúde libera cloroquina para todos pacientes com coronavírus

Justiça determina bloqueio de cidades no litoral sul de São Paulo no feriadão

Justiça determina bloqueio de cidades no litoral sul de São Paulo no feriadão

Nota do Ministério da Saúde enviada à imprensa omite número recorde de mortes em 24h

Nota do Ministério da Saúde enviada à imprensa omite número recorde de mortes em 24h

Governo reduz a zero IPI sobre termômetro digital

Governo reduz a zero IPI sobre termômetro digital

Estado do Rio tem 27.805 casos de covid-19 e bate recorde de óbitos em 24h

Estado do Rio tem 27.805 casos de covid-19 e bate recorde de óbitos em 24h

Profissionais do SUS contam com atendimento psicológico

Profissionais do SUS contam com atendimento psicológico

Concurso de máscara infantil terá como prêmio dia com Damares e Michelle Bolsonaro

Concurso de máscara infantil terá como prêmio dia com Damares e Michelle Bolsonaro