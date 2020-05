Pela primeira vez, Brasil lidera lista de mortos diários pela covid-19

O Brasil liderou pela primeira vez a lista dos países em que mais mortes foram identificadas em 24 horas em decorrência da doença causada pela novo coronavírus.



Segundo o Ministério da Saúde, mais 1.179 mortes por covid-19 foram confirmadas de ontem (segunda, 18) para hoje (terça, 19), um novo recorde. O número superou os 933 óbitos pela doença identificados nos Estados Unidos no mesmo período, de acordo com o Centro de Controle de Doenças americano (CDC, na sigla em inglês).



Os Estados Unidos (90.340 óbitos) ainda lideram a lista dos países com mais mortes por covid-19, na qual o Brasil está em sexto lugar, com 17.971, atrás também de Reino Unido (35.341 óbitos), Itália (32.169 óbitos), França (28.022 óbitos) e Espanha (27.709 óbitos).



Também um novo recorde de casos de covid-19 identificados nas últimas 24 horas foi batido no Brasil: foram mais 17.408 pessoas infectadas, elevando o total para 271.628. O País é o terceiro com mais casos da doença, atrás somente da Rússia (299.941) e dos Estados Unidos (1.504.830).