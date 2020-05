Concurso de máscara infantil terá como prêmio dia com Damares e Michelle Bolsonaro

Crianças poderão enviar até três fotos com ilustrações criativas de máscaras (foto: Ministério da Mulher/Divulgação)

O Ministério da Mulher, da Família de dos Direitos Humanos lançou edital para um concurso nacional que premiará as melhores criações de máscaras feitas por crianças. No total, os quatro vencedores premiados terão direito a passar um dia em Brasília na companhia da ministra Damares Alves e da primeira-dama Michelle Bolsonaro, esposa do presidente Jair Bolsonaro.

Segundo o ministério, a iniciativa tem o objetivo de incentivar o uso do acessório pelas crianças de todo o país. O regulamento prevê a inscrição de apenas uma máscara cadastrada no CPF do pai ou da mãe. Elas poderão enviar até três fotos da ilustração. O concurso terá duas categorias, até 6 e 12 anos.





Os vencedores serão conhecidos em 10 de junho, com publicação dos nomes nas redes sociais do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. As crianças ganhadoras poderão levar o pai ou responsável à capital federal e terão direito de conhecer pontos turísticos da capital federal. O ministério nomeará uma equipe para julgar os melhores desenhos enviados pelos concorrentes.





Em tom humorado, a própria ministra Damares Alves apareceu nesta tarde em um vídeo convidando as crianças a participarem da competição. Ela brincou ao mostrar diversas máscaras inusitadas usadas por ela, como da “mulher aranha” e da “mulher maravilha”.