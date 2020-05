COVID-19: SP passa a marca de 5 mil óbitos, recorde de mortes em 24h

O estado de São Paulo superou a marca de 5 mil óbitos pela COVID-19 (foto: Reprodução/Agência Brasil)

'Dias de luto'

As cidades do estado deatingiram um total de 5.147 mortes pelonesta terça-feira (19). Foram 324 óbitos confirmados daem 24 horas, o que representa aumento de cerca de 7%, e mais de mil mortes em apenas uma semana - na terça anterior, 12 de maio, eram 3.949 óbitos.Nesta terça-feira (19), São Paulo também superou o recorde de mortes confirmadas em um só dia, que até agora era de 224 óbitos em 24 horas no dia 28 de abril.A taxa de ocupação de leitos em) na Região Metropolitana de São Paulo é de 88%. Em todo o estado, a média é de 71,4% leitos ocupados.Ao informar os números, o, fez um apelo para que, durante o feriado prolongado marcado para os próximos dias, a população não saia de casa. "O feriado que nós temos pela frente não é um feriado de lazer, é um feriado em casa", disse. "Não é para ir para a praia, não é para ir para os parques - mesmo porque estão fechados - tem de usar a máscara do mesmo jeito."O coordenador do centro de contingência para o coronavírus em São Paulo,, ressaltou que oda população durante o feriado prolongado é essencial para reverter a tendência de piora nos resultados.Ele classificou o período entre a quarta, 20, e a próxima segunda-feira, 25, como "os dias mais importantes dessa batalha contra vírus"."Estamos perdendo essa batalha contra o vírus, essa é a realidade", disse Dimas, acrescentando que nos próximos dias "a população terá oportunidade de fazer a sua parte". "Os dias que se seguem, na minha opinião, não são dias de feriado. São dias de luto."A marca de 5 mil mortos foi atingida enquanto a Prefeitura da capital e o governo estadual tentam estimular a população a ficar em casa.O governador(PSDB) enviou àum projeto de lei que propõe antecipar o feriado de 9 de Julho para a próxima segunda-feira, 25. Já a Câmara Municipal aprovou projeto que autoriza o prefeito(PSDB) a adiantar tanto o feriado doquanto o Dia da Consciência Negra para esta semana.No último domingo, 54% da população paulista ficou em casa - um ponto porcentual a mais do que na semana anterior -, segundo o monitor do governo estadual que verifica o isolamento. No último sábado, o patamar ficou em 50%, mesmo resultado anterior.