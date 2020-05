Paulistano acha que perdeu dinheiro, mas continua favorável ao isolamento

Morador do Bairro de Paraisópolis, um dos mais pobres de São Paulo, protesta por mais medidas contra o coronavírus nas favelas (foto: Miguel Schincariol/AFP)

A maioria dos moradores da cidade São Paulo, a maior do Brasil, acha que o isolamento social forçado pela pandemia do novo coronavírus resultou em prejuízo financeiro. No entanto, o mesmo contingente de pessoas continua favorável à quarentena para conter o vírus.

É o que garante levantamento feito peloentre 13 e 18 de maio no município. Foram ouvidascom grau de confiança de 95%. Aé de 3%.

Segundo a pesquisa, apenas 1,2% dos entrevistados acham que teve melhora do quadro financeiro durante a pandemia. Outros 32,8% não veem alteração, enquanto 63% pensam que a situação piorou. O restante (3,1%) não soube opinar.

Apesar disso, 54,1% das pessoas ouvidas são favoráveis ao isolamento social como vem sendo feito pela prefeitura. Entre as mulheres, os jovens e os idosos, o índice é ainda maior: 57,9%, 60,5% e 61,5%, respectivamente.

Outros 42,6% são contrários às medidas da prefeitura. Já 3,3% dos entrevistados não souberam ou não quiseram responder.

Quanto ao impacto da crise na saúde, 50,3% dos paulistanos acreditam que morreu mais gente que o esperado no início da pandemia. Esse número pode ser explicado, por exemplo, pela disseminação de fake news que negaram e ainda negam os efeitos do novo coronavírus.

Ao mesmo tempo, 23,9% dos entrevistados acham que morreu menos gente. Já 19,2% pensam que a quantidade de óbitos está dentro do esperado. O resto (6,6%) não sabe ou não opina sobre o tema.