Receita apreende quase R$ 1 bi em mercadoria contrabandeada entre janeiro e abril

A Receita Federal divulgou balanço no qual aponta ter apreendido quase R$ 1 bilhão em mercadorias contrabandeadas no Brasil entre os meses de janeiro a abril deste ano. De acordo com a corporação, foram R$ 987.827.082,66 confiscados no primeiro quadrimestre. O valor é 4,7% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado (R$ 943.490.643,12).



De acordo com o balanço da Receita, os principais itens apreendidos são cigarros (R$ 303 mil), artigos de vestuário (R$ 99 mil) e eletroeletrônicos (R$ 97 mil). As localidades com o maior porcentual de confiscos são Foz do Iguaçu, no Paraná (12,75%), Santos, na Baixada Santista (9,38%) e Itajaí, em Santa Catarina (8,27%).