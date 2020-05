SP tem 3.961 novos casos de covid-19 e 186 mortes nas últimas 24h

O governo de São Paulo informou nesta sexta-feira (15) que, nas últimas 24 horas, foram confirmados no Estado 3.961 novos casos de covid-19 e 186 óbitos. Os números totalizam, agora, 58.247 infectados pelo novo coronavírus e 4.505 mortes desde o início da pandemia.



Em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, o governador João Doria (PSDB) anunciou a compra de 2 milhões de testes rápidos para covid-19, que estarão disponíveis no Instituto Butantan a partir deste sábado (16). A aquisição teve custo de R$ 114 milhões e a realização de testes começará pelas forças de segurança do Estado e dos municípios paulistas, passando depois para profissionais de saúde.



Doria afirmou ainda que lamenta a saída de Nelson Teich do Ministério da Saúde e disse que o oncologista "pagou com seu cargo" de ministro a sua defesa da saúde da família brasileira.



Na visão do tucano, Teich demonstrou, ao longo do curto tempo em que ocupou a posição, "compromisso com a ciência e respeito ao isolamento" e deixou a pasta por causa da "desordenação" do governo de Jair Bolsonaro.



"Espero que o sucessor do ministro Nelson Teich continue seguindo a orientação da Medicina e da saúde e não incorra no grave erro de seguir orientações ideológicas, partidárias, pessoais ou familiares", comentou Doria.