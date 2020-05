Bolsonaro: Teich pode dar amanhã resposta sobre protocolo para cloroquina

O presidente Jair Bolsonaro afirmou que nesta sexta-feira, 15, o ministro da Saúde, Nelson Teich, dará uma resposta se haverá alteração sobre o protocolo do ministérios a respeito do uso da cloroquina.



"O Conselho Federal de Medicina (CFM) recomenda o uso da cloroquina a partir dos primeiros sintomas e o nosso protocolo, do dia 31 de março, ainda da época do ministro Mandetta, diz que só pode ser usada a partir do elemento estar em estado grave", disse Bolsonaro em transmissão semanal ao vivo.



"Eu acho que amanhã o Nelson Teich dá uma resposta para a gente. Eu acho que vai ser pela mudança do protocolo para que se possa aplicar durante os primeiros sintomas", disse.