Brasil supera a marca de 200 mil casos e bate recorde de contaminados em 24h

Segundo dados do Ministério da Saúde atualizados nesta quinta-feira, 14, o Brasil passou da marca de 200 mil infectados pelo novo coronavírus. Ao todo, o número de casos confirmados da covid-19 no País está em 202.918, com o recorde de 13.944 novos registros entre esta quarta-feira, 13, e quinta, 14.



O número de óbitos em decorrência do novo coronavírus no País subiu de 13.149 para 13.993, um acréscimo de 844 registros nas últimas 24 horas.



Os números vêm numa crescente. Nesta quarta, 13, o Brasil ultrapassou a França em número total de casos confirmados da covid-19 e se tornou o 6º país no mundo com mais casos acumulados da doença, segundo levantamento da universidade Johns Hopkins. Na terça, o Brasil já tinha ultrapassado a Alemanha nesse ranking.



O número de mortes também avança. Apenas na semana passada, o recorde de registros diários de óbito por covid-19 no País foi transposto três vezes.



O número de novos registros de óbito em 24 horas não indica efetivamente quantas pessoas morreram entre um dia e outro, mas sim o número de óbitos que tiveram o diagnóstico de covid-19 confirmado nesse intervalo. O tempo entre o óbito e a confirmação da doença pode chegar a ser de semanas, o que também indica que o número real de casos seja maior do que consta nas estatísticas.



Além disso, os dados do Ministério da Saúde apresentam especificidades em relação aos dias da semana. Em fins de semana e feriados, os registros de contaminações e óbitos em decorrência do novo coronavírus costumam despencar. A questão, segundo técnicos da pasta, se dá pelo regime de plantão nos centros de saúde e em laboratórios, o que atrasa o repasse das informações.