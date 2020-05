Policial que criticava isolamento social morre por coronavírus em SP

Um policial militar de 47 anos morreu nesta quinta-feira (14) após contrair o novo coronavírus no Guarujá, litoral de São Paulo. Ricardo Valentim da Silva criticava, em suas redes sociais, o isolamento social e outras medidas de prevenção à COVID-19.

De acordo com informações do G1, o cabo morreu no Hospital Santo Expedito, onde foiapós passar mal. No local, Ricardo foicom o novo coronavírus.