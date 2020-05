Estado do Rio ultrapassa marca de 2 mil mortos por covid-19

O Rio de Janeiro registrou 122 mortes pelo novo coronavírus entre terça, 12, e quarta-feira, 13, e com isso o Estado chegou a 2.050 óbitos por covid-19 desde o início da pandemia. O número total de infectados subiu para 18.728, após 242 pacientes terem sido diagnosticados com a doença.



Além das mais de duas mil mortes confirmadas, a Secretaria Estadual da Saúde (SMS) informou que outras 907 estão sob suspeita, mas aguardam resultado dos exames. Principal foco da doença no estado, a capital fluminense chegou nesta quarta a 1.363 óbitos. Ao todo, 11.026 pacientes tiveram diagnóstico de covid-19 confirmados no Rio.