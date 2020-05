Em 24h, COVID-19 matou mais do que dengue, zika e chikungunya em todo o ano de 2019

Quantidade de enterros do cemitério de Manaus aumentou muito; sepultamentos chegaram a ser realizados à noite (foto: Michael Dantas/AFP)



O numero de mortes por COVID-19 das últimas 24 horas é maior do que todo o total de óbitos causados por dengue, zika e chikungunya em todo o ano de 2019.









Segundo a pasta, a dengue matou 782 pessoas no Brasil em 2019. A chikungunya matou 92 pessoas, e a zika causou três óbitos no ano passado.

Subnotificação

A quantidade real de mortes por COVID-19 no Brasil pode ser superior à divulgada pelo Ministério da Saúde. Vários indícios sobre os óbitos no país desde o início da pandemia levam a essa hipótese, como o aumento do número de registros de óbitos e de internações por síndromes respiratórias, elevação do fluxo de enterros em algumas cidades (como São Paulo e Manaus), entre outros.









Pelas informações transmitidas pela Secretaria de Estado de Saúde ao Ministério da Saúde, Minas seria o quarto estado com menos mortes proporcionais à população e um dos que menos doentes apresenta. Mas, quando esse número é confrontado pelo ritmo de diagnósticos de casos pendentes, a confiança estatística e o desempenho estadual despencam.