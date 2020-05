Usando máscara, empresária que agrediu enfermeiras chega para depor em Brasília

(foto: Ed. Alves/CB/D.A Press) Palmas (TO), filmada agredindo um grupo de enfermeiros na Praça dos Três Poderes, presta depoimento nesta segunda-feira (11/05), na 5ª Delegacia de Polícia (Área Central do Plano Piloto). A empresária de, filmada agredindo um grupo de enfermeiros na, presta depoimento nesta segunda-feira (11/05), na





Ela e outros dois homens foram acusados de agredir verbalmente os participantes de um ato em homenagem às vítimas de covid-19, no último dia 1º de maio, dia do Trabalhador.





Enfermeiras que participaram do ato simbólico em homenagem às vítimas da Covid-19 no Dia do Trabalhador comentaram, em live no domingo (3/5), sobre as agressões sofridas por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PSL).

