Incêndio atinge apartamento em Copacabana

Um incêndio atingiu um apartamento na madrugada deste domingo, 10, em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro. Não há informações sobre vítimas.



O imóvel fica na rua Gastão Bahiana, na altura da rua Barata Ribeiro. Por conta do incêndio, a via foi interditada.



Segundo o Centro de Operações Rio, as chamas foram controladas e a Polícia Militar fechou a rua.