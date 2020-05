SP tem 39.928 casos confirmados do novo coronavírus e 3.206 óbitos

O Secretário de Saúde de São Paulo, José Henrique Germann, anunciou nesta quinta-feira, 7, que o Estado tem 39.928 casos confirmados do novo coronavírus, um crescimento de 2.075 novos casos (ou 5,5%) entre a quarta-feira, 6, e esta quinta-feira, 7. Segundo o secretário o número de óbitos chegou a 3.206, um aumento de 161 mortes (ou 5,3%) nas últimas 24 horas.



De acordo com Germann, a taxa de ocupação dos leitos de UTI na capital é de 89,6% e de 66,9% em todo o Estado.



O secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, afirmou que hoje 32% dos casos estão no interior.



Segundo estimativas, Vinholi disse que, "se taxa de propagação dos vírus continuar, até o fim do mês todos os municípios terão casos de coronavírus".



Ainda segundo Germann, entre casos suspeitos e confirmados, o Estado tem 5.919 pacientes internados em leitos de enfermaria e 3.767 em UTI.