MEC suspende Josué Moreira como reitor pro tempore do IFRN

O ministério da Educação decidiu suspender a designação de Josué de Oliveira Moreira para exercer o cargo de reitor pro tempore do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). A decisão, publicada em edição extra do Diário Oficial desta quarta-feira, 6, atende a decisão liminar da Justiça Federal do Rio Grande do Norte.



Em 17 de abril, o ministro Abraham Weintraub designou Josué Moreira para o cargo, mas a decisão foi contestada porque o servidor não concorreu às eleições para o cargo no final do ano passado. Em resposta a uma ação civil pública de autoria do Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica e Profissional, a juíza da 4ª Vara da Justiça Federal no RN, Gisele Maria da Silva Araújo Leite, determinou na última sexta-feira, 1º, a suspensão dos efeitos da portaria.



Na mesma decisão, ela determinou a nomeação de José Arnóbio de Araújo Filho para o cargo. O professor José Arnóbio foi eleito reitor do IFRN com 48,25% dos votos.