Hospital de Campanha do Ibirapuera recebe 58 pacientes em 48 h de funcionamento

Com dois dias de funcionamento, o Hospital de Campanha do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, recebeu 58 pacientes com coronavírus. Outros 14 pacientes estão em fase de transferência para o local. Todos os casos são de moradores de oito cidades da Grande São Paulo (Barueri, Cotia, Embu Guaçu, Itapecerica da Serra, Itapevi, Jandira, Santana de Parnaíba e São Caetano do Sul), além da própria capital.



A unidade é referência para casos menos graves da covid-19 e recebe pacientes encaminhados por serviços de pronto atendimento. O espaço conta com 268 leitos, incluindo 28 de estabilização. Trata-se do terceiro serviço temporário da capital criado pelo governo estadual. Outras duas unidades também já estão em funcionamento, uma no Estádio do Pacaembu (zona oeste) e outra no Complexo do Anhembi (norte).