Primeiro lote de testes rápidos doados por três bancos chega neste fim de semana

Chegará neste fim de semana no aeroporto de Guarulhos o primeiro lote de kits de teste rápido para o Covid-19 que serão doados pelos bancos Bradesco, Itaú Unibanco e Santander, informou em nota a assessoria de imprensa do Bradesco.



Neste primeiro lote, são 500 mil unidades que serão disponibilizadas ao Ministério da Saúde. A encomenda total é de 5 milhões de testes e os restantes devem chegar ao Brasil até o fim de maio, segundo os bancos. De acordo com a nota, a importação contou com o apoio da Vale, com o uso da sua infraestrutura logística na China.



"A doação tem como objetivo apoiar os esforços de profissionais de saúde neste momento desafiador na luta contra a disseminação do novo coronavírus, quando, de acordo com especialistas, a testagem em massa de parcela da população com suspeita de contágio será decisiva para a superação da crise", diz a nota.