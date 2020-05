Alceu Valença comenta recomendações de Bolsonaro sobre coronavírus: 'Faço tudo ao contrário'

É hoje! Às 18h tem Alceu Valença ao vivo no canal do Youtube!



Inscreva-se no canal de Alceu no Youtube: https://t.co/z21mhN0TnU

e ative o sininho para ser avisado assim que começar!#live #AlceuValenca #show #mpb pic.twitter.com/E9Eic3yCmI