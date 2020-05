Mulheres lideram doações em plataforma que arrecadou R$ 1,2 milhão

(foto: UFMG/Divulgação)

coronavírus demonstram como a pandemia pode ser devastadora. No entanto, alguns números trazem alento e esperança. Um deles é o valor da doação a projetos de combate à COVID-19: R$ 1,2 milhão. A verba foi transacionada pela plataforma Evoé, que tem Os números de 3,4 milhões de contaminados e 245 mil mortos pelo novodemonstram como a pandemia pode ser devastadora. No entanto, alguns números trazem alento e esperança. Um deles é o valor da doação a projetos de combate à. A verba foi transacionada pela plataforma Evoé, que tem 31 campanhas de financiamento coletivo para combater a doença.

Muitas pessoas se mobilizam em todo o Brasil para ajudar projetos de enfrentamento ao vírus. As doações são lideradas por mulheres (59,62%) e por jovens de 25 a 34 anos (38,8%). Os doadores estão espalhados por todo país e há recursos vindo até mesmo de pessoas no exterior. Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro lideram respectivamente o ranking das doações na plataforma Evoé. "As mulheres doam mais. Imagino que se deve ao fato de a maioria dos projetos ter sido idealizada por mulheres", avalia o diretor de marketing da plataforma, Uno Vulpo.

Os financiamentos ajudam a manutenção de ações da comunidade LGBTQ, de ajuda à população em situação de rua, artistas e às pessoas em vulnerabilidade social. Uma dessas campanhas coletivas é destinada a arrecadar recursos para o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Com meta de arrecadar R$ 6 milhões, até o momento o hospital recebeu R$ 400 mil em doações. Outro financiamento coletivo tem o propósito de arrecadar recursos para uma aldeia indígena em São Paulo.

"Recentemente fizemos uma ação chamda 'Isso é um chamado'. Pedimos a influenciadores e pessoas amigas para escolherem um projeto que acham mais a cara delas e divulgar, desafiando mais pessoas para fazer o mesmo", informa Uno.

A plataforma aposta no potencial das redes sociais de mobilizarem as pessoas. "Vemos tantas correntes nas redes sociais sobre postar fotos de paisagem, desafio para postar foto sem maquiagem, que resolvemos fazer uma corrente do bem para dar visibilidade e divulgar todos os projetos", completa.

CONHEÇA ALGUMAS CAMPANHAS

PERFIL DOS DOADORES

Gênero

Feminino - 59,62%

Masculino - 40,38%





Idade

25-34 anos: 38,80%

18-24 anos: 21,84%

35-44 anos: 15,14%

45-54 anos: 8,8%

55-64 anos: 8,37%

65+ anos: 7,05%





Beneficiados

Comunidade LGBT

População de Rua

Artistas (músicos em maioria)

Pessoas em vulnerabilidade social