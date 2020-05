Mãe afirma que filha morreu após diagnóstico errado para Covid-19

Jovem foi atendida no Hospital Regional de Sobradinho, no Distrito Federal (foto: Walder Galvão/CB/D.A Press)

Documento no qual consta a causa de morte da jovem: síndrome respiratória aguda grave (foto: Reprodução)

de uma jovem de 18 anos na quarta-feira (29/4) causou ada mãe e de familiares dela. Isso porque uma das causas do falecimento registradas na certidão de óbito foi a, mas, de acordo com a mãe, Liliane Mendes, o teste da filha teria dadoSegundo Liliane, a filha erae teria recebidono Hospital Regional de Sobradinho, no Distrito Federal, para coronavírus. "Ela começou a terna noite de quarta e, após darem medicamentos e ela não melhorar, os médicos decidiram intubá-la, mesmo eu explicando que ela usava marcapasso e tinha uma válvula mecânica", relatou. "Não chegaram nem a fazer eletrocardiograma", acrescentou.Segundo a mãe, antes da intubação, um dos médicos que atendeu a jovem teria questionado quais outros sintomas de coronavírus, além de falta de ar, a filha teria apresentado. "Eu expliquei que ela usava marca-passo e que não tinha nada a ver com a Covid-19. Mesmo assim, ele decidiu intubá-la", conta.À reportagem, a Secretaria de Saúde afirmou que ae que não recebeu tratamento para a doença. "A paciente V.M.O.T. deu entrada no Hospital Regional de Sobradinho com diagnóstico inicial de crise asmática e, em momento algum, foram utilizados medicamentos para tratamento da, uma vez que não houve esse diagnóstico e que não existe um tratamento com uso de medicamentos para a doença", diz trecho da nota encaminhada pela assessoria de imprensa da pasta.A Secretaria relatou que foram solicitados exames laboratoriais assim que a jovem foi internada na unidade, porém não houve tempo hábil para que esses exames fossem realizados devido à rápida piora do quadro clínico. "Ela foi levada ao box de emergência, sendo monitorada e recebendo oxigênio. Por volta de 4h, o quadro apresentou nova piora sendo necessária intubação. Em seguida, evoluiu com parada cardiorrespiratória. Foi realizada reanimação durante 52 minutos, sem sucesso, sendo, então, declarado o óbito", acrescentou a pasta.A Secretaria também afirmou que, com o teste negativo para a doença, a jovem não entrou na estatística de mortes por coronavírus. "O atestado de óbito consta como suspeita, dentre outras causas, ou comorbidades. O exame PCR para detectar a doença foi realizado e o resultado, negativo, ficou pronto após o óbito."