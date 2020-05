Brasil registra 6.750 mortes e 96.559 casos confirmados por coronavírus

(foto: Tomaz Silva - Agência Brasil)

O Ministério da Saúde divulgou na noite deste sábado os dados sobre o novo coronavírus no Brasil.

De acordo com o último balanço, o país tem 421 mortes nas últimas 24 horas. Ao todo, são 6.750 óbitos - na sexta-feira (1º) eram 6.329. Há 96.559 casos confirmados, ante 91.598 divulgados ontem (1º). Desse total 40.937 estão recuperados e 48.872 estão em acompanhamento - 1.330 óbitos estão em investigação.





O @minsaude atualiza a situação do #coronavirus no Brasil - 02/05:

%u25B6%uFE0F 96.559 casos confirmados

%u25B6%uFE0F 6.750 óbitos

%u25B6%uFE0F 48.872 em acompanhamento

%u25B6%uFE0F 40.937 recuperados

%u25B6%uFE0F 1.330 óbitos em investigação

Confira mais informações na plataforma: https://t.co/fIH1TRftNx#COVID19 pic.twitter.com/ITmCDQ3a3T %u2014 Ministério da Saúde (@minsaude) May 2, 2020





São Paulo se mantém como o epicentro da pandemia no país, com 31.174 casos e 2.586 mortes. Em seguida vem o Rio de Janeiro, com 10.546 casos e 971 óbitos.





Em seguida, o Ceará tem 8.309 contaminados e 638 mortes; Pernambuco registra 628 mortos e 8.145 casos; e Amazonas possui 8.145 casos e 501 mortes.





Recorde de mortes diárias

Com os dados divulgados neste sábado, essa foi a pior semana no número de mortes no período de 24 horas por causa do coronavírus até então. Ao todo, foram 2.207 óbitos em cinco dias.









Na segunda (27), foram registradas 338 óbitos diários, na quarta-feira (29), 449 mortes, na quinta-feira (30), foram 435, na sexta-feira (1º) 428 e neste sábado (2) (421).



No último dia 23, ao analisar os dados do balanço nacional, o ministro Nelson Teich chegou a afirmar que ainda não era possível dizer que a alta era uma tendência O recorde ocorreu na última terça-feira (28), quando houve 474 novas vítimas, mesmo dia em que o país ultrassou a China, marco zero da doença, em número total de mortes.Na segunda (27), foram registradas 338 óbitos diários, na quarta-feira (29), 449 mortes, na quinta-feira (30), foram 435, na sexta-feira (1º) 428 e neste sábado (2) (421).





No entendimento de Teich, os dados poderiam significar “um esforço de fechar os diagnósticos” das mortes por COVID-19. O ministro diz que será necessário observar os números dos dois próximos dias para precisar o motivo da alta nas mortes.