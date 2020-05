COVID-19: Estudantes brasileiros retidos na Hungria pedem socorro

Larissa Barreiro, de 29 anos, faz faculdade na Hungria e tenta retornar ao Brasil devido à COVID-19 (foto: Arquivo Pessoal)

Cancelamento de voos devido às medidas de restrição para tentar conter o avanço do novo coronavírus preocupam cerca de 40 estudantes brasileiros que estão na Hungria. Sem perspectiva de conseguir retornar ao Brasil e, em alguns casos, com a validade do visto perto de vencer, eles pedem socorro ao Itamaraty para embarcar de volta. Muitos estão no país europeu para fazer pós-graduação. A estudante de engenharia mecânica Larissa Barreiro, de 29 anos, montou uma grupo de apoio para tentar conseguir ajuda.









Ela chegou a comprar, no início de abril, uma passagem aérea para o Brasil, com data para junho. Naquele momento, o avanço do vírus Sars-CoV-19 já preocupava a estudante. Mas, desde então, o governo da Hungria, assim como vários países, suspendeu os voos internacionais, o que deixou Larissa e outros estudantes brasileiros desamparados. “Por acaso, na quinta-feira (30/04), resolvi consultar o site da empresa e descobri que o voo foi cancelado. Tento falar com a TAP, mas não consigo. Não atendem telefone e nem respondem meus e-mails”, desabafou.

Mobilização pela internet

COVID-19 foi montar um grupo de brasileiros por meio de uma rede social e entrar em contato com o consulado brasileiro em Budapeste. “Me responderam que era pra pegar uma cópia do passaporte de cada um. Coloquei no grupo, mas somente 10 responderam. A expectativa é que sejamos resgatados. No entanto, não recebemos mais nenhuma informação do consulado.”







Larissa viajou em 2017 para a Irlanda, onde foi aprimorar o inglês antes de ir morar e cursar faculdade na Hungria, uma exigência para poder estudar no país. Agora, perto da formatura, teme não conseguir retornar com os demais estudantes antes do fim da validade de seu visto. "Como e os outros estudantes brasileiros vamos ficar? Precisaríamos de um voo de resgate."