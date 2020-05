O presidente Donald Trump e representantes da farmacêutica anunciaram a liberação do remdesivir na Casa Branca (foto: JIM WATSON/AFP)

A agência americana reguladora de medicamentos e alimentos Food and Drug Administration (FDA), anunciou nesta sexta-feira (1) o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O uso deste antiviral feito pelo laboratório americano Gilead Sciences foi aprovado depois que um grande teste clínico mostrou que reduz o tempo de recuperação em alguns pacientes com o novo coronavírus. Foi a primeira vez que um medicamento mostrou eficácia contra a doença."Estou feliz em anunciar que a Gilead (fabricante) obteve da FDA uma autorização urgente para o uso do remdesivir", informou Trump na Casa Branca, ao lado do presidente da empresa, Daniel O'Day. "Estamos honrados com este primeiro passo para pacientes internados", disse O'Day, acrescentando: "Queremos garantir que nada atrapalhe os pacientes que recebem o medicamento".A empresa anunciou anteriormente que doaria cerca de 1,5 milhão de doses. Isso equivale a aproximadamente 140 mil tratamentos, com base em uma duração de 10 dias.





Resultados encorajadores

Como funciona o remdesivir





Foi desenvolvido para tratar o Ebola, uma febre hemorrágica viral, mas não aumentou as taxas de sobrevivência como outros medicamentos.





O que é o coronavírus?

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte.

Como a COVID-19 é transmitida?





A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.

Como se prevenir?

A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19





Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia



Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal





Mitos e verdades sobre o vírus





. A aprovação permite que seja distribuído muito mais amplamente e usado por adultos e crianças hospitalizadas que estão gravemente doentes.A FDA, que deu luz verde a esse uso emergencial, define como estado de gravidade aquele com os baixos níveis de oxigênio no sangue, o que torna necessário receber oxigenoterapia ou estar conectado a um respirador.O Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos (NIAID) divulgou na quarta-feira resultados encorajadores de um teste clínico envolvendo mais de 1.000 pessoas.do que aqueles que receberam um placebo.Especificamente, os pacientes que tomaram o medicamento tiveram um tempo de recuperação 31% mais rápido. "Embora os resultados tenham sido claramente positivos do ponto de vista estatístico, eles foram modestos", disse na quinta-feira Anthony Fauci, cientista que lidera o NIAID e um dos principais conselheiros de Trump nesta pandemia.Mas, embora não seja considerado uma cura milagrosa, o estudo com remdesivir pode abrir caminho para melhores tratamentos, de acordo com Fauci. O remdesivir é incorporado ao genoma do vírus, causando um curto-circuito no processo de replicação.

