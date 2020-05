Brasil registra 428 mortes por coronavírus nas últimas 24 horas

O Brasil registrou 428 mortes pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, segundo dados divulgados nesta sexta-feira, dia 1º, pelo Ministério da Saúde. Com isso, o total oficial de vítimas da covid-19 no País chegou a 6.329. O número de casos confirmados da doença passou de 85.380 para 91.589 com o acréscimo dos 6.209 novos casos registrados de quinta para esta sexta-feira.



O Sudeste segue sendo a região com o maior número de casos registrados. Mesmo assim, houve registro de pessoas furando o isolamento para ir às praias no Rio de Janeiro - cidade que teve a quarentena prorrogada para o próximo dia 15 pelo prefeito, Marcelo Crivella.



Em São Paulo, que é o epicentro da doença no País, também fala-se sobre a necessidade de prorrogar o período de isolamento social, previsto para acabar no dia 10 deste mês.



A ocupação de leitos de UTI destinados ao tratamento do coronavírus está acima de 70% em pelo menos seis Estados do País.