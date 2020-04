Diretor de Informática do IBGE morre em decorrência de complicações da covid-19

O diretor de Informática do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), David Wu Tai, morreu na noite desta quarta-feira, 29, em decorrência de complicações da covid-19. Tai, de 71 anos, estava internado desde o último 17 de abril na Unidade de Terapia Intensiva do hospital Unimed, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio.



Tai integrou o corpo de funcionários do IBGE por mais 40 anos, onde ingressou em 1978, como coordenador do Projeto Contas Consolidadas do Setor Público. Entre 1988 e 1990, ele foi diretor geral do IBGE no Rio de Janeiro, onde também chefiou a Unidade Estadual e a Coordenação Operacional dos Censos.



Por mais de duas décadas, Tai foi coordenador geral do Centro de Documentação e Disseminação de Informações (CDDI). Desde o ano passado, ele ocupava o cargo de diretor de Informática do IBGE e de presidia a Comissão Operacional do Censo Demográfico.