BNDES lança campanha que poderá doar até R$ 100 milhões para combater covid-19

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) lançou nesta quinta-feira, 30, uma campanha par arrecadar fundos para o enfrentamento da pandemia de covid-19. A ideia é aplicar os recursos doados "na aquisição de material, insumos e equipamentos de proteção para os médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde que estão nos hospitais", informou o banco de fomento, em nota divulgada mais cedo.



A campanha "Salvando Vidas" funciona no modelo de financiamento coletivo com "matchfunding", ou seja, uma instituição apoiadora acompanha as doações dos demais doadores.



Para cada R$ 1,00 doado por empresas e sociedade civil, o BNDES colocará R$ 1,00 na arrecadação final, até um máximo de R$ 50 milhões a serem aplicados pelo banco. Assim, a campanha poderá arrecadar um total de R$ 100 milhões.



Segundo o BNDES, a campanha tem potencial para se tornar a maior ação desse tipo na história do País. A iniciativa já tem o apoio de empresas como Linx, Klabin, a gestora de recursos Lorinvest e o Banco ABC Brasil, informou a nota do banco de fomento.



O material a ser comprado com os recursos arrecadados serão comprados de forma centralizada pelo projeto e "distribuídos para Santas Casas e Hospitais Filantrópicos que mais precisarem por todo o país", informa a nota do BNDES, ressaltando que essas entidades atendem, principalmente, pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).



Para financiar a campanha, o BNDES usará recursos não reembolsáveis do BNDES Fundo Social. A campanha tem o apoio da Confederação das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas (CMB), "que centraliza as demandas e a distribuição entre todos os hospitais do projeto", disse o BNDES.



As doações poderão ser feitas no site www.benfeitoria.com/salvandovidas



O BNDES transmitirá ao vivo pela internet uma apresentação sobre o projeto às 17 horas desta quinta-feira, pelo link https://youtu.be/zkkzIx4ASj0