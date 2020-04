Doria anuncia que uso de máscaras será obrigatório no transporte público de SP

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), informou em entrevista coletiva nesta Quarta-feira (29) que o governo do Estado irá publicar um decreto que torna obrigatório, a partir do dia 4 de maio, o uso de máscaras no transporte coletivo da capital paulista e de sua região metropolitana - ônibus municipais e intermunicipais, metrô e trens da CPTM.



Será ainda exigido que motoristas de aplicativos e taxistas utilizem máscaras enquanto trabalham. O decreto será publicada nesta quinta-feira, dia 30, no Diário Oficial do Estado.



Segundo informou Doria, a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) irá fiscalizar se a medida está sendo cumprida nos transportes públicos e pelas empresas que gerenciam os táxis e plataformas de transporte privado. Em caso de descumprimento da ordem, serão aplicadas advertência e multa.



Respiradores



O governador ainda anunciou a compra de 3 mil respiradores para leitos de terapia intensiva nos hospitais públicos de São Paulo. Segundo o vice-governador Rodrigo Garcia (DEM), as primeiras 500 unidades serão entregues a partir dessa semana e estarão disponíveis nos hospitais a partir deste fim de semana.