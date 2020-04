Ladrões usam máscara contra coronavírus para fazer assaltos no interior paulista

Assaltantes estão usando mascaras contra o coronavírus para fazer assaltos, em Votorantim, no interior de São Paulo. Os dois casos mais recentes aconteceram nesta terça-feira, 28, mas houve denúncias anteriores, segundo a Polícia Militar. Por recomendação das autoridades de saúde, os moradores estão usando máscaras quando precisam sair de casa para ir a supermercados e farmácias, por exemplo. Os ladrões estão aproveitando a pandemia para cometer crimes, segundo a PM local.



Um dos assaltos aconteceu em uma relojoaria localizada na região central na cidade. Dois homens com máscaras iguais às usadas como proteção contra o vírus invadiram o estabelecimento, que funcionava à meia porta, e sacaram as armas. Assim que entraram, os ladrões fecharam a porta da relojoaria.



O comerciante foi rendido, enquanto os criminosos recolhiam relógios, pulseiras e correntes. No total, foram levados 60 produtos. Câmeras de segurança gravaram toda a ação, mas as máscaras dificultam a identificação dos autores, segundo a PM.



Uma moto usada na fuga pelos ladrões era furtada e foi abandonada em Sorocaba. No mesmo dia, um homem usando máscara e armado invadiu uma lotérica, exigiu que o dinheiro fosse colocado em uma sacola. Um cliente que estava no estabelecimento foi obrigado a entregar os R$ 120 que tinha na carteira.



Uma câmera registrou a abordagem. O assaltante tinha a cobertura de outro homem mascarado que ficou na porta da lotérica. Os casos registrados pela Polícia Civil e, até a manhã desta quarta-feira, 29, nenhum suspeito tinha sido preso.