Hospital de Campanha do Anhembi registra mais duas mortes por coronavírus

O Hospital de Campanha do Anhembi registrou duas mortes por coronavírus nesta terça-feira, 28. O boletim epidemiológico divulgado pela Prefeitura de São Paulo não dá detalhes sobre as vítimas, mas informa que são do sexo masculino e eram do grupo de risco por causa de comorbidades.



O número de mortes no Hospital de Campanha do Anhembi chegou a quatro. Já o Hospital de Campanha do Pacaembu registra um óbito até o momento.



O Anhembi conta com 398 pacientes internados, sendo 372 na enfermaria e 26 em leitos de estabilização, equipados para atender pacientes em estado mais graves. No Pacaembu, são 143 pacientes internados, sendo 138 na enfermaria e cinco em leitos de estabilização.



A cidade de São Paulo tem 15.213 casos confirmados do novo coronavírus, com 1.337 mortes. O Estado de São Paulo tem 24.041 casos confirmados da doença, com 2.049 óbitos.