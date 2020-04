Mega-Sena acumula e vai pagar R$ 42 milhões no próximo sorteio; confira os números

Concurso 2255 da Mega-Sena sorteou as dezenas 15 - 20 - 39 - 41 - 49 - 57 (foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil) Caixa Econômica Federal sorteou, na noite deste sábado (25/04), os números para o concurso 2255 da Mega-Sena, com previsão de prêmio estimado em R$ 37 milhões. As dezenas sorteadas foram: 15 - 20 - 39 - 41 - 49 - 57



Nenhum apostador acertou as seis dezenas do sorteio. De acordo com a Caixa, 25 apostas acertaram cinco números e faturaram R$ 93.534,52 na quina. A quadra, com prêmio de R$ 1.558,07, saiu para 2.144 bilhetes. Econômica Federal, na noite deste sábado (25/04), os números para o concurso 2255 da, com previsão de prêmio estimado em. As dezenas sorteadas foram:Nenhum apostador acertou as seis dezenas do sorteio. De acordo com a Caixa, 25 apostas acertaram cinco números e faturaram R$ 93.534,52 na quina. A quadra, com prêmio de R$ 1.558,07, saiu para 2.144 bilhetes.





A Dupla de Páscoa (concurso 2070) teve os seguintes números sorteados: 04 - 11 - 32 - 35 - 36 - 50 no primeiro sorteio; 04 - 16 - 17 - 22 - 43 - 50 no segundo sorteio. O prêmio previsto é de R$ 30 milhões.



A Quina (concurso 5254) teve os seguintes números sorteados: 14 - 26 - 47 - 58 - 70. A previsão de prêmio é de R$ 2,4 milhões.



O Dia de Sorte (concurso 295) teve o seguinte resultado: 01 - 04 - 05 - 09 - 10 - 22 - 30. O mês da sorte é 05 (maio). O prêmio estimado é de R$ 100 mil.



A Timemania (concurso 1476) apresentou o seguinte resultado: 02 - 05 - 17 - 38 - 51 - 72 - 75. O time do coração é o 27 (Fluminense - RJ). O prêmio previsto é de R$ 1,4 milhão.





Além do concurso 2255 da Mega-Sena, também foram sorteados o 5254 da Quina; o 2070 da Dupla de Páscoa; o 1476 da Timemania e o 295 do Dia da Sorte.



Sem a presença de público por causa das restrições no combate à pandemia do novo coronavírus (COVID-19), o sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.