Prefeitura de São Paulo decreta luto de 3 dias por mortos do novo coronavírus

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), decretou luto oficial por três dias pelas vítimas da pandemia do novo coronavírus. A cidade é o epicentro da doença no Brasil e soma ao menos 1.035 mortes, segundo a Secretaria Municipal da Saúde.



A determinação foi publicada no Diário Oficial deste sábado, 25, data em que entra em vigor.



O texto justifica a decisão como "expressão de profundo pesar pelos falecimentos ocorridos".



O decreto aponta, ainda, a "grande tristeza de que a cidade de São Paulo é tomada" e o "espírito de solidariedade do povo paulistano, que está enfrentando unido a grave pandemia". Além disso, ressalta a "desolação que se abate sobre cada uma das famílias enlutadas, da qual compartilha, sensibilizado, todo o povo paulistano".



De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, o número de casos confirmados da doença na capital de paulista até as 15 horas de sexta-feira, 24, é de 12.202, além de 48.130 suspeitos.



Um balanço divulgado pela secretaria na sexta-feira aponta que 67% dos leitos de UTI para pacientes da covid-19 estão ocupados.



Como mostrou o jornal O Estado de S.Paulo, a periferia concentra a maior parte das mortes na capital.