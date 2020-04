Coronavírus: mãe vive desespero com dois filhos retidos na Austrália

Os irmãos Davi e Lucas, que estão na Austrália (foto: Arquivo pessoal/ reprodução)

dos filhos era trabalhar no exterior. E Davi e Lucas Galvão Latini, respectivamente com 22 e 27 anos, voaram para, em agosto do ano passado, para ganhar experiência internacional. Aceitaram trabalhar na construção civil. Agora, com a crise do Coronavirus, estão desempregados e não sabem quando poderão voltar ao BrasilA professora de educação física Ana Paula Galvão, de 50 anos, mãe dos rapazes, agora vive um drama, pois os dois não conseguem retornar ao Brasil, e, pior: estão quase sem recursos para se manterem e está cada vez mais difícil, ajudá-los.Ana Paula conta que os filhos compraram passagem de retorno, Sydney-São Paulo, para o dia 3 de maio, mas que ontem foram comunicados de que a. O fato a revoltou. “A Latam vende as passagens, que só podem ser compradas à vista. Não estão vendendo a prazo. Mas agora, cancelam e não falam mais nada. Nem falam em nova data, nem em ressarcimento.”Ana Paula denuncia também o descaso dopara com quem está no exterior, tentando voltar durante a pandemia. “Houve um voo de repatriação de brasileiros, no mês passado. No entanto, muitos brasileiros ainda estão na Austrália. O Itamaraty fala que são 300, mas temos notícia de que são muito mais. E sequer falam em um segundo voo de repatriação.”O problema maior, segundo Ana Paula é que o dinheiro dos filhos está acabando. “Eles alugaram um apartamento e, como a viagem de volta seria no dia 3 de maio, acertaram de sair no dia 2. Agora, não têm mais onde ficar. Nem eles e nem o amigo que está com eles. Estamos ajudando daqui, mas agora vai ficar difícil, pois o dinheiro está acabando e o dólar, disparando. Gostaria que o Itamaraty olhasse para esses casos com um pouco mais de empatia. São brasileiros em situação de emergência do outro lado do mundo.”