Estado do Rio tem 40 mortos e 620 novos casos de coronavírus em 24h

Quarenta pessoas morreram de covid-19 e 620 novos casos foram confirmados no Estado do Rio no período de 24 horas, segundo boletim divulgado na tarde desta quinta-feira, 23, pela Secretaria Estadual de Saúde. Agora são 530 os mortos pela doença no Estado, onde há 6.172 casos confirmados. Outras 206 mortes estão sob investigação.



Mais de 60% das mortes no Estado do Rio estão na capital (322). Na sequência, as outras cinco cidades com mais mortes são Duque de Caxias (40), Nova Iguaçu (19), Niterói (16), São Gonçalo (14) e Mesquita (9).



A cidade do Rio concentra 65% dos casos confirmados no Estado - 4.027.