Brasil registra recorde de 407 mortes por COVID-19 em 24h; ao todo, são 3.313 óbitos

(foto: Divulgação/ Fiocruz)

O Brasil contabiliza 3.313 mortes por COVID-19 e 49.492 pessoas diagnosticadas com a doença. A taxa de letalidade do vírus no país é de 6,7%. Os dados são desta quinta-feira e foram divulgados em plataforma do Ministério da Saúde. Nas últimas 24 horas, o país registrou 407 novos óbitos por conta da contaminação e 3.735 novos casos da doença - o balanço de ontem apontava 165 mortes nesse intervalo de tempo.

Esse é o maior número de mortes registradas em todo o País em um único dia. Atém então, o maior número era 217 óbitos, registrado nas horas entre os balanços divulgados nos últimos dias 16 e 17.

O boletim de terça-feira registrava 2.906 mortes e 45.757 pessoas com a doença no país.