Professora relata ameaça de morte após vídeo corrigindo pronúncias em inglês

Shakti Janiake foi vítima de ataques homofóbicos e ameaças (foto: Reprodução/Twitter)

se manifestou nesta quarta-feira por meio de sua conta no Twitter, relatando ter sofrido um, com, após um vídeo seu com dicas de inglês ter viralizado nas redes sociais.



“Quero falar sobre linchamento virtual, sobre ameaças de morte, ameaças de agressão, comentários e ataques homofóbicos que estamos sofrendo. É uma coisa extremamente séria, que vocês estão super ligados com isso, eu imagino, e que a gente tem passado nos últimos dias”, disse Shakti em um vídeo postado em seu Twitter.





Com a minha esposinha linda vim explicar o intuito do vídeo. Pra paramos de sofrer ameaças. Se puderem dar retweet agradeço MUITO :) pic.twitter.com/6EXgAqpC59 %u2014 Shakti Janiake (@SJaniake) April 22, 2020



Os ataques sofridos por Shakti ocorreram após ela ter publicado um outro vídeo na rede social Tik Tok, em que a professora aparece com sua esposa Sofia, ensinando a pronúncia correta de algumas marcas americanas.



O vídeo inofensivo e semelhante a vários outros publicados diariamente, fez com que Shakti virasse alvo de ameaças.

“Eu juro que se eu ver uma pessoa falando 'rayban' ou 'cheetos', e não só isso,e obrigo a viverem emcom o único contato com a sociedade sendo colocar aenquanto”, disse um usuário do Twitter.



Uma mulher que se diz colega de profissão de Shakti também atacou. “Shakti Janiake parece golpe de artes marciais né. Essa menina representa tudo que eu odeio que façam na minha profissão, que vergonha”.



Na postagem desta quarta, Shakti chega a falar em suicídio. “É uma coisa muito pesada, que qualquer pessoa na minha situação se mataria. Qualquer pessoa gostaria de sumir neste momento, de tão sérias que estão sendo as agressões. Peço que vocês repensem quando forem falar alguma coisa, porque foi um vídeo inofensivo, com o sentido educacional, por mais que a abordagem tenha sido falha. Agradeço muito a compreensão de vocês não tacarem tanto hate (ódio)”.

Abordagem falha?

Apesar de se tratar de um vídeo divertido e com conteúdo informativo, as ofensas sofridas por Shakti fizeram com que a professora passasse a considerar a abordagem da publicação como “falha” e “confusa”. Segundo ela, a forma de produzir vídeos irá mudar.

“Gravei o vídeo com o intuito educacional. Foi infeliz, a abordagem não foi boa. Tentei deixar claro no começo que eram dicas de inglês, mas já que o vídeo foi em português, para não ficar maçante, acabou ficando confuso. Então, eu super entendo a crítica construtiva de vocês. Vou mudar a abordagem e fim de papo”, disse.